發財金高掛大麻溫室 財神未到警察先來

大批查獲的大麻活株讓警局辦公室彷彿成了「大麻工廠」。(范揚光攝)

廖嫌特地從南投紫南宮求來發財金紅包祈求豐收大賣。(范揚光攝)

航警局今日破獲大麻案，廖姓男子涉嫌在家中架設溫室栽種大麻，由於技術專業「作物」生長良好，且數量高達79株，破門而入的員警個個看傻眼，直呼「根本是一座大麻森林！」

警方表示廖嫌架設的溫室中，生長燈、除濕機、除臭設備及各式肥料一應具全，大麻還採用水耕法栽種，手法相當專業，員警到場時所有大麻都已經枝繁葉茂；如果以市價成品每公克1500元計算，全部採收後價格上看3600萬，獲利相當驚人。

特別的是，為了祈求「農作」豐收財源廣進，廖嫌還從南投紫南宮求得發財金紅包，並高掛在大麻溫室內，所幸老天有眼賊星該敗，就在農曆年前被警方一舉查獲。

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(中時)