彰化農曆春節期間 計程車加收起錶費100元

我要評比

農曆春節將屆，彰化縣計程車將於1月27日（除夕）零時起至2月1日（初五）24時止（共六天），每一車次加收起錶費100元，原跳錶內容不變，起跳1.5公里100元；續程每250公尺加收5元。

彰化縣政府提醒民眾春節期間搭乘計程車照表收費，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向交通部公路總局臺中區監理所彰化監理站，電話04-7867161申訴，若有相關疑問，請洽彰化縣政府工務處運輸管理科唐小姐，電話：04-7532174。

(中時)