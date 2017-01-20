機捷履勘改善完成 交部將發營運許可

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桃園機場捷運完成履勘改善，交通部次長王國材表示，等交通部收到完成改善結果，很快就會批准並發出營運許可。

儘管機捷還沒取得營運許可，但桃捷公司補充，正式通車前將有1個月試營運，時間點落在春節後、元宵節前，正式通車時間預計是3月。

桃園機場捷運去年底完成履勘作業，履勘委員提出8項營運前須改善事項，對此，高鐵局表示，桃園捷運公司已經於昨天完成改善，但有部分委員認為車站轉乘資訊圖還沒張貼完成，經昨天趕工後已經於今天完成並拍照。

對此，高鐵局表示，已經將改善結果報到交通部，交通部次長王國財也說，只要完成履勘改善並送到交通部，交通部很快就會批准並發出營運許可，至於通車時程則由桃園市政府與桃園大眾捷運公司自行決定。1060120

(中央社)