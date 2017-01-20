邊攻頂邊拍照 抗癌婦攝影獲獎

婦人施金雀10年前確診罹患第3期子宮內膜癌，曾掉光頭髮、虛弱到需以輪椅代步，3年前抗癌成功開始登山，至今已爬過國內39座山，其中更攻頂玉山3次；她邊爬山邊拍照，還獲攝影賽佳作。 （資料片）中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月20日

婦人施金雀10年前確診罹患第3期子宮內膜癌，一度虛弱到需以輪椅代步。她3年前抗癌成功開始登山，至今征服國內39座山，其中更攻頂玉山3次；邊爬山邊拍照，還獲攝影賽佳作。

63歲的施金雀是癌症希望基金會上屆「捕捉希望」攝影賽佳作，今年基金會再次舉辦攝影賽，施金雀為活動代言。

施金雀10年前罹癌時，曾掉光頭髮、虛弱到需以輪椅代步，並領到重大傷病卡。直到3年多前病情好轉，開始接觸登山，從此愛上山林之美，也變得更健康，去年底回診，恢復更好，從此告別重大傷病卡；經歷艱辛療程煎熬的她，如今更加珍惜生命。

施金雀說，這3年多來，她爬過合歡山、雪山、大塔山等39座山，其中玉山就成功攻頂3次，其樂觀活潑的生命力也感染一路陪她走過抗癌路的先生。

她呼籲，癌友應像她一樣打開心門，多出外運動，自怨自艾只會讓自己與家人陷入痛苦。她說，她邊爬山、邊拍照，之前一張玉山攻頂照，還讓她獲得上屆「捕捉希望」攝影展佳作。

今年「捕捉希望」攝影賽分為癌友、癌症親友與醫療團隊獎，即日起至2月3日受理報名，每組將評選出前3名與5名佳作，最高獎金新台幣2萬元。1060120

(中央社)