沈金龍接中共海軍司令 傳習近平欽點
中共解放軍報今天報導，南海艦隊司令、中將沈金龍已接替上將吳勝利出任中共海軍司令。沈金龍官拜中將，卻越級晉升，海外華媒報導，這可能是中共中央軍委主席習近平親自點將的結果。
報導指出，中共海軍20日上午在北京舉行將官軍銜晉升儀式，海軍司令沈金龍宣讀習近平簽署的晉銜命令，海軍政委苗華主持晉銜儀式。
沈金龍是上海南匯人，1956年10月出生，歷任海軍北海艦隊驅逐艦第10支隊支隊長、旅順保障基地司令、大連艦艇學院院長等職。2011年出任海軍指揮學院院長，被視為是學者型將軍。
2014年8月，由沈金龍擔任編隊指揮官的中國大陸海軍艦艇編隊，首度赴夏威夷參加美國主導的2014年環太平洋海軍演習，他同年12月升任南海艦隊司令。
海外華媒先前報導，沈金龍2016年7月才由海軍少將晉陞為中將，這次接任海軍司令，被指「火箭式」躍升。此次任命也被視為是習近平對中國共產黨第19次全國代表大會軍方人事布局的開始。1060120
(中央社)
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