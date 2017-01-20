金宇彬2/11登台 錄影片嘴甜催票房

韓星金宇彬（圖）今年2月11日將登台舉辦見面會，特地錄製影片為見面會門票開賣暖身，嘴甜直喊會更加油，「努力報答大家對我的愛，成為更好的人」。（和樣有限公司提供）中央社記者王靖怡傳真 106年1月20日

韓星金宇彬今年2月11日將登台舉辦見面會，特地錄製影片為見面會門票開賣暖身，嘴甜直喊會更加油，「努力報答大家對我的愛，成為更好的人」。

金宇彬以模特兒身分出道，之後轉戰演戲，以韓劇「繼承者們」的「崔英道」一角走紅，去年演出韓劇「任意依戀」，與韓國女團「Miss A」成員秀智上演虐心戀；近來名字還出現在韓劇「孤獨又燦爛的神：鬼怪」，「地獄使者」被取名為「金宇彬」，展現高人氣。

即將3度來台見粉絲，金宇彬2月11日晚間6時在台北國際會議中心舉辦「SPOTLIGHT」見面會，門票1月21日下午1時開賣。

金宇彬特地拍攝影片向台灣粉絲喊話，先以中文「大家好，我是金宇彬」打招呼，並祝粉絲新年快樂，他說，最近宣傳電影「偷天對決（Master）」，電影已在台灣上映，希望大家多多支持。

他表示，將到台灣與好久不見的粉絲們碰面，希望大家也能一起期待見面會，「在收到大家滿滿的熱情後，我會更加油，努力報答大家對我的愛，成為更好的人」，希望得到滿滿應援，新的一年大家都要身體健康、幸福快樂，並用中文說「謝謝」。1060120

(中央社)