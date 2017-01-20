歐巴馬最後元首熱線 美德關係至關重要
即將卸下元首職務的美國總統歐巴馬打了最後一通領袖熱線給德國總理梅克爾，表達過去8年梅克爾對歐巴馬政府的支持，也表示美德關係對世界秩序至關重要。
歐巴馬（Barack Obama）今天將正式卸下美國總統職務，在卸任前夕，他與第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）共同致電給梅克爾（Angela Merkel）及其夫婿邵爾（Joachim Sauer）。
這是歐巴馬以美國總統身份打的最後一通國家元首電話，在即將接任的美國總統當選人川普（Donald Trump）日前批評梅克爾難民政策之後，這通電話顯然是間接對川普的責難。
德新社（DPA）引述白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）的話指出，兩國領袖都強調美德關係的重要性，對世界秩序而言十分重要，也都同意華府與柏林、美國與歐盟密切合作，才能確保堅定的跨大西洋關係。1060120
(中央社)
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