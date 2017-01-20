港股收黑 觀望川普就職

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香港股市今天收低，市場投資人緊張靜待美國總統當選人川普宣誓就職。

港股恆生指數收盤下挫164.05點，或0.71%，來到22885.91點。恆生指數本週計跌0.2%，終止連續3週的漲勢。

上證綜合指數今天收紅，終場上漲21.84點，或0.70%，來到3123.142點；深證綜合指數收漲28.32點，或1.52%，來到1885.78點。最新公布的數據顯示，大陸去年底經濟上揚，推升陸股走勢。

澳盛銀行大中華區首席經濟師楊宇霆告訴路透社：「關鍵風險是川普的貿易政策。中國的外部風險顯然升高，再加上美國聯邦準備理事會（Fed）的利率動向。」1060120

(中央社)