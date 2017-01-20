周立波創海派清口 卻毀在持有毒品

創立「海派清口」的大陸脫口秀演員周立波以點評社會熱點，加上幽默表演方式活躍於大陸電視圈及表演舞台；但他日前在美國遭警察攔檢，座車被搜出古柯鹼和槍枝，難逃受審命運。

周立波1967年4月生於上海市黃浦區，是「海派清口」創始人，也是大陸主持人及演員。2009年，他創辦電視脫口秀節目「壹周立波秀」，成為大陸家喻戶曉的影視名人。

周立波從上海的「單口滑稽」、北京、天津「單口相聲」等曲藝和現場喜劇中汲取精華，發展出海派清口這種表演形式。

這種表演方式不同於一般的「脫口秀」，除了將內容和表演融合點評時事外，也含有演員自身演譯角度的表演。「海派清口」為周立波在大陸演藝界樹立了獨樹一格的脫口秀大師地位。

他創立的「壹周立波秀」為他個人演藝事業帶來高峰。其中，2011年2月的除夕夜，在東方衛視播出「壹周立波秀‧一個人的春晚」長達5個半小時，他用海派清口談論民生話題，當天收視率僅次於央視春晚。

同年5月，上海東方衛視「中國達人秀」第二季邀請他作為特邀評審。

2011年7月，他推出的「壹周立波秀特別節目‧國家大事」是中共建黨成立90周年各大衛視同期節目中，唯一一檔全方位系統解讀中共黨史的綜藝節目。

周立波「海派清口」2012年開始走出大陸，巡迴世界演出，在澳洲墨爾本和雪梨進行首場演出，其中雪梨場創下周立波舞臺演出最長時間紀錄，達3個小時40分鐘。2016年，周立波更在美國卡內基音樂廳演出，成為首名在這座音樂廳中表演非音樂藝術的中國大陸演員。

周立波在他的節目中對毒品議題也多有詮釋。

他2014年在「壹周立波秀」中，談到藝人房祖名吸毒時說「毒品讓人成癮，嗎啡、海洛因，這毒品太可怕了，這是禍國殃民的」。

這段話言猶在耳，如今他卻在美國遇警察攔檢時，被搜出古柯鹼和槍枝，他與副駕駛當場立即被捕，難逃受審命運。這名「海派清口」的脫口秀大師屆時恐得在庭上將為何持有違禁物品交代清楚。1060120

(中央社)