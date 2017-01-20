小鳥亂入學測試場 延後1分鐘收卷

今天是學測首日，大考中心表示，南部一間試場在數學科考試時，有小鳥飛進試場，時間約50秒，沒有引起考生太大騷動，但該試場仍延後1分鐘收卷。

106學年學科能力測驗今天舉行第一天考試，最後一科社會科缺考率為1.48%，比105學年略低。

大學入學考試中心表示，南部有一間試場，在下午數學科考試時，有小鳥飛進試場，時間約50秒，沒有引起考生太大騷動，但該試場仍延後1分鐘收卷，過去台中、彰化的試場也曾發生小鳥飛入試場，也由考區依影響情形決定是否延後收卷。1060120

(中央社)