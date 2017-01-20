陸設國家監察委 學者：王岐山或當主任

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中共中紀委書記王岐山近日談話透露，大陸國家監察委員會將在2018年產生。學者寇健文分析，若王岐山續任中紀委書記就會接掌國家監察委主任，中共反腐進入常態並開始打擊「他群」。

新華社19日公布中共中央紀律檢查委員會書記王岐山在18屆中央紀委七次全會的工作報告全文。王岐山提到，將在2018年的13屆全國人民代表大會第一次會議（人大一次會議），審議通過國家監察法、設立國家監察委員會、產生國家監察委員會組成人員。

南方網報導，這意味地方監察委經過2017年一整年的試點後，國家監察委將在2018年產生，這也是大陸官方首次對外公布國家監察委成立的確切時間。

中國大陸目前行使行政監察權力的監察機關為中國大陸監察部，是大陸國務院下的組織，並與中國共產黨中央紀律檢查委員會合署辦公。

國立政治大學東亞所所長寇健文表示，國家監察委成立後，位階與大陸國務院、兩會（全國人大、全國政協）並列，並把「國家」的帽子扣上去，未來對幹部的監督就是「全覆蓋」，只要是執行公務者都會受監督。

寇健文指出，國家監察委將橫向整合所有的反貪腐資源，包括反貪局、法院系統等。顯示大陸反腐不會停止，但重點將從「打擊政群」，轉而進入常態性的反腐，非習派的「他群」成為監督的目標。

北京、山西、浙江等省市今年起試點國家監察體制改革，設立各級監察委。目前地方監察委主任都由地方紀委書記擔任，國家監察委成立，可能是為王岐山在中國共產黨第19次全國代表大會（19大）的仕途做舖墊。

寇健文說，從地方監察委的試點來看，19大後的中共中央紀律檢查委員會書記，將會兼任國家監察委主任的職務；如果王岐山在19大續任中紀委書記，就會去當國家監察委的主任。

寇健文表示，大陸監察系統的權力擴張，顯示中共總書記習近平很討厭腐敗。從制度變革來看，習近平反腐不只是為了鞏固權力或打擊政治上的敵群，「如果是階段性目標，打完政敵之後就結束了」；再者，習近平對政敵的「團團夥夥」也要斬草除根。1060120

(中央社)