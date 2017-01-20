學測社會科 公民易、歷史難、地理適中

大學學測第一天最後一科考社會，高中老師認為，公民科平易近人、靈活度高，包括童婚、國際難民、護孕妻殺賊事件等時事都有入題，「學生寫起來應該很快樂」；歷史科中間偏難，也有陷阱題，一定要仔細閱讀才能找到關鍵概念作答；地理科則是難易度適中，與往年一樣多考圖表題，連美國總統大選也入題。

公民科部分，內湖高中老師姜淑慎分析說，題目分布平均，每冊都有6題，但第一冊的人與人權、第三冊的民法與刑法都各有2題，可看出本次命題對人權和法律的議題很重視。

今年的考題靈活，除了第8題考美國一中政策一定要死背之外，其他少有記憶型的題目，但法律和經濟部分題幹敘述較長、較複雜，姜淑慎說，學生需要仔細閱讀、理解題意，才能判斷。

此外，國際新聞重視的事件，包括童婚和難民問題，以及國內社會事件，保護孕妻而殺賊的事件等新聞時事都有入題；但題組題，並沒有跨冊、跨課的考題，未能發揮題組題跨領域統整觀念的目的。

歷史科部分，建國中學老師莊德仁說，與往年相同，偏重政治軍事和社會經濟，且閱讀理解的題目佔大多數，部分的知識點也沒有出現在教科書中，學生要詳讀文句，找到關鍵概念，才能判讀，考驗學生的閱讀理解能力。

莊德仁說，今年歷史科多了一些史料和閱讀題，圖表題有4題，比去年還多，也依然出現歷史和地理結合的三大題組，學生需要謹慎判讀，但不難得出正確選項。

地理科部分，麗山高中老師廖偉國則說，題目分布在第三、四冊較多，且以圖表題最多，顯示地理特別重視圖表判讀的能力，但仍有不少較難的題目，包括第47題4個選項都是古文，考驗閱讀能力，第56題考美國總統大選，若沒有關注選舉結果，較不易作答，不過整體而言，仍然是難易度適中。

(中時)