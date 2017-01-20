南紡購物中心招待仁愛、瑞復孩子
BUBU車總動員巨無霸氣墊來了，南紡購物中心20日免費招待台南仁愛之家和瑞復益智中心師生50餘人，搶先體驗時下最夯的遊樂設施，提前溫馨過個好年。
春節將屆，南紡購物中心愛心不落人後，20日中午邀請台南仁愛之家和瑞復益智中心弱勢孩童在館內享用美食，南紡購物中心營運長江文凱、行政長廖孟省熱情接待。用餐完畢後，轉而前往戶外大巴停車場免費體驗BUBU車總動員巨無霸氣墊娛樂活動。
小朋友一看到時下最熱門的遊樂設施，包括懷舊DuDu蒸汽老火車、火箭升空、小小建築師、消防小英雄與夢幻馬車五大主題構成的巨無霸氣墊，驚呼連連，直呼好好玩、好難忘。南紡購物中心期待，藉由此次公益活動讓弱勢小朋在春節前，留下深刻回憶。
BUBU車總動員巨無霸氣墊即日起至2月5日在南紡購物中心大巴停車場登場，歡迎大小朋友一同前往體驗。
(中時)
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