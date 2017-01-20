彭政閔4年教練約 前兩年赴國外培訓

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中信兄弟彭政閔4年教練約，前兩年將專注於國外培訓。(中時資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟彭政閔，今合約當中有4年教練約，其中前兩年除了正常月薪外，還包然出國培訓等費用，都由球團所支付，領隊楊培宏回應，球隊會藉由這幾年的時間，接觸所有管道，包含美國，日本把這些管道建立起來，提供彭政閔良好的教練培訓計畫。

彭政閔今合約終於談妥，4年教練約，前兩年球團將計畫將他送往國外，楊培宏說，會選擇將他送往美國、或日本進行教練培訓，這幾年會盡快接觸所有管道。

至於台灣球隊戰績，楊培宏說，一開始不會給彭政閔太大壓力，前兩年就是讓他專注學習國外教練知識，後兩年才會進入球團教練團運作。

(中時電子報)