崑山科大國際廚藝金牌好手 烹煮年菜做公益

崑山科大5位國際廚藝競賽金牌得主，烹煮年菜兼做公益。(曹婷婷攝)

崑山科大5位國際廚藝競賽金牌得主，烹煮年菜兼做公益。(曹婷婷攝)

餐廳賣年菜不稀奇，大學也賣年菜？崑山科大餐飲系5位擁有國際廚藝競賽金牌的大學生，首度應景過年，端出拿手「極品御膳佛跳牆」、「干貝櫻花蝦米糕」共5道佳餚，教職員熱情訂購500份，扣除成本，所得捐社福團體。

「學生學以致用兼能奉獻公益，是我們推出年菜的用意！」餐飲系主任洪廷瑋及劉俊良老師，帶領國際廚藝競賽金牌得主游弦璁、李健銘、羅偉誠、林育廷、王芢淮5人，利用上周末2天時間，完成5道美味佳餚烹煮，學生更率學弟妹親手包裝、黏貼，完成500盒年菜訂單。

2月1日將啟程赴新加坡文華酒店實習1年的大三生李健銘，負責烹煮「干貝櫻花蝦米糕」，他去年在「馬來西亞檳城國際廚藝競賽」獲得糙米創意料理金牌，中西餐都難不倒他，米糕濃郁Q彈口感，獲得大家一致讚賞，他笑說，今年他也將首度包辦家中除夕夜年菜，希望將多年所學展現在家人面前。

劉俊良指出，5位擔任主廚的學生，手藝都很精湛，大家都說煮年菜不難，難的是一口氣煮數百份，這對他們也是一種挑戰，此次首推年菜只提供教職員訂購，目的不為營利，而是讓同學運用所學、回饋社會，預計於年後也將前往台南市仁愛之家附設育幼院備料義煮。

崑山科大餐飲系師生屢在國際賽事獲獎，去年4月陸續赴新加坡、泰國、馬來西亞等地，與各國廚藝好手一較高下，拿下11金26銀63銅37佳作等百面獎牌。

(中時)