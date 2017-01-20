陸2017年對台工作會議20日舉行 重申九二共識反台獨
2017年中共中央對台工作會議20日在北京舉行，強調要堅決貫徹黨中央對台工作大政方針，繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。
新華社報導，中共中央政治局常委俞正聲出席會議時指出，過去一年，以習近平同志為核心的黨中央準確研判形勢，科學決策部署，牢牢把握兩岸關係發展大方向。各地各部門認真貫徹落實黨中央對台工作方針和決策部署，紮實推進各項工作，取得積極成效。黨中央給予充分肯定。
俞正聲強調，2017年兩岸關係和台海局勢更加複雜嚴峻。我們要堅決貫徹黨中央對台工作大政方針，繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂活動，維護國家主權和領土完整，維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定。
會議要求，各地各部門要深入學習貫徹習近平總書記對台工作重要思想，按照黨中央決策部署，紮實做好對台各項工作。團結台灣所有認同兩岸同屬一個中國的政黨、團體和組織，同兩岸同胞一道，維護九二共識政治基礎，持續推進兩岸民間各領域交流合作，促進兩岸經濟社會融合發展，不斷擴大兩岸基層民眾和青年的參與度和獲益面。研究出台便利台灣同胞在大陸學習、就業、創業、生活的政策措施，積極支持台商台企在大陸更好發展，依法維護台胞權益。
會議強調，對台工作系統要切實加強黨風廉政建設，堅持高標準自律，打造對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明的高素質對台工作幹部隊伍。
大陸國務委員楊潔篪主持會議，中共中央台辦、國務院台辦主任張志軍作工作報告。中央黨政軍有關部門和各地有關負責同志出席會議。
(旺報)
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