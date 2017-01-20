天津前副市長尹海林 遭中共開除黨籍

我要評比

中共中央紀律檢查委員會暨大陸監察部官網今天公布，天津市政府前中共黨組成員、副市長尹海林因嚴重違紀被開除黨籍，並遭行政撤職，降為副處級非領導職務。

公告指出，經中共中央批准，中共中紀委日前對天津市政府前中共黨組成員、副市長尹海林嚴重違紀問題進行立案審查。

公告表示，尹海林身為中共的高級領導幹部，紀律意識淡薄，違反中央八項規定精神，違規在私人會所接受私營企業主安排的宴請；違反廉潔紀律，明顯低於市場價購買住房，謀取私利；違反工作紀律，違規審批計畫，造成國有資產損失。

公告提到，中共中紀委依據「中國共產黨紀律處分條例」等有關規定會議審議，並報中共中央批准，決定給予尹海林開除黨籍處分，由大陸監察部報大陸國務院批准對尹海林行政撤職處分，降為副處級非領導職務；收繳違紀所得。

尹海林出生於1960年4月，天津人，具天津大學工學博士學位，曾任天津市規劃局局長、天津市副市長、市委政法委副書記。

2015年8月12日晚間11時34分左右，天津市濱海新區天津港的瑞海國際物流中心貨櫃碼頭貨櫃內易燃易爆品，發生連串爆炸，事故共造成165人死亡，8人失蹤，798人受傷住院治療。

2016年2月事故的調查報告公布，調查組認定這是一起特別重大生產安全責任事故，大陸國務院據此懲處了5名高官，問責123人，時任天津副市長尹海林在同年8月遭到調查。1060120

(中央社)