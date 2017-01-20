鰲峰山置觀音菩薩像 中市府：審慎評估

我要評比

台中清水紫雲巖管委會在前市府時期提出合作案，計畫在鰲峰山放置一座觀世音菩薩神像，台中市建設局表示，因市府未編列相關預算，未來將進一步審慎評估，再行決定計畫可行性。

台中市建設局為聽取各方意見，今日前往清水召開公聽會，公聽會舉行前已透過區公所與里長發送公聽會訊息，當地里長、社區發展協會、民眾等共計30多人到現場發表意見。

台中市建設局表示，該案在民國101年經前市府同意，由清水紫雲巖出資建造觀音雕像及周邊景觀工程，建造後再捐贈給市府建設局，紫雲巖表示地方對此多表支持，但建設局為求慎重，審慎評估各項細節。

建設局表示，有民眾擔心高壓電塔、斷層、樹木移植與水土保持等問題，由於目前都尚未定案，將於聽取各方意見後，再進行後續參考。1060120

(中央社)