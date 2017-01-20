全台唯一金馬賓館活化 變身文創藝廊
當年，抽中「金馬獎」的阿兵哥，需入住高雄金馬賓館一晚，隔早搭船前往金門、馬祖報到。隨著物換星移，金馬賓館閒置再活化，今（20）日御盟集團與都發局簽約宣布進駐，軍事基地搖身一變成為文創聚落，目標打造新銳藝術家邁向國際的培養皿。
金馬賓館位在鼓山一路111號，地上3層樓，占地924坪，擁有半世紀歷史，早年充當離島官兵差假暫宿處所，接待過無數士官兵，門口上演著不少情侶分離戲碼，民國87年軍力撤離，移交鐵改局後，閒置多年無利用。
高市都發局歷時近2年，尋求業者合作開發活化，今天發出「緊急召集令」，通知單極具巧思，上頭標記報到時間、召集編號，簽約書封面也特地以軍綠色迷彩風呈現，並寫道「一切為高雄，一切為勝利」。
御盟集團董事長邵永添與都發局長李怡德簽約，副市長史哲親臨見證指出，全世界有三處戰後重要遺址，包括韓戰38度線、德國柏林圍牆及高雄金馬賓館。邵永添表示，自己與金馬賓館是同年出生，投資不是為了賺錢，而是盼讓高雄從重工業轉型，被全世界看見。
李怡德表示，全台碩果僅存的金馬賓館，地處壽山入口，前方將有輕軌通行，緊鄰駁二、哈瑪星地區，區域優異、交通便捷，不僅是追求活化，最彌足珍貴的是軍事歷史意義。
負責此案的永添文創執行長邵雅曼表示，預計5月動工投入5000萬元補強軟硬體設備，最快明年2月開幕。全新的金馬賓館1至3樓各有用途，1樓藏書閣將網羅世界最美書籍、2樓美術館將成為新銳藝術家的舞台、3樓做為講堂空間。另將引進咖啡廳及日本知名餐飲品牌。
(中時)
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