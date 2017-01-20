SBL》貝倫測試沒過 顏行書：歐布允諾改變

歐布萊恩允諾再回SBL打球，一定會改善自己態度與體能上的問題，實際上他真能做到嗎？(報系資料照)

突然又把洋將從貝倫換成歐布萊恩，富邦勇士總教練顏行書強調，自己直到19日才得知消息，也在20日下午才完成跟歐布萊恩簽約動作，「主要是貝倫測試沒過，歐布萊恩也開出承諾，希望再給他機會回來，且努力改掉以前壞習慣。」

顏行書表示，當初跟貝倫簽約，就是只簽12天測試合約，期限就在20日中午，考慮到先前貝倫都在養傷，中午確認他的體能沒恢復到一定狀態，等同測試沒過，所以才會確定跟歐布萊恩簽約，其實最近他們也跟不少洋將接觸過。

「包含前璞園洋將塞勒，以及一些CBA洋將都在我們口袋名單中，只是歐布萊恩回來意願很高，也很想證明自己，所以才決定是他，」預計歐布萊恩22日抵台的顏行書說，「一切都歐布萊恩來了再說，畢竟他真的比較了解台灣生態。」

顏行書曾在去年歐布萊恩確定被台啤解約時，跟媒體公開說過，考慮到歐布萊恩的體能與態度問題，所以不可能找歐布萊恩，如今卻「反悔」了，他無奈表示，「這並非我能夠決定的，富邦屬於職業球團，一切都由高層決定。」

因為富邦是由總經理蔡承儒親自跟歐布萊恩對談，首先是他愛台灣的態度，其次是他允諾改善自己體能與態度問題，「我想還是時間點的問題，目前還能找的洋將人選不多了，找歐布萊恩還算合理，只要他能全力以赴。」

由於富邦在過完農曆新年後的高雄賽程，隨即面對3連戰窘境，考慮到歐布萊恩體能，富邦打算農曆期間輪流派出教練團成員陪他進行恢復訓練，「這沒辦法，因為老外又不過農曆新年，我們只能輪流陪他練球。」顏行書說。

(中時電子報)