春節旅遊首選 高雄燈會藝術節「大港花火」震撼登場

高雄燈會藝術節「大港花火」將震撼登場，圖為去年煙火盛況。（高市觀光局提供）

2017高雄燈會藝術節將以「大港花火」熱鬧登場，1月30日(一)開幕當日除了有豐富精彩的表演節目，10點於西子灣首場「大港花火」將綻放高空！

今年高雄燈會藝術節活動期間為1月30日至2月12日(日)，於愛河沿岸登場，高雄市政府觀光局以「幸福雞立」為主題，將愛河兩岸用傳統及創意燈飾佈置的美侖美奐。

今年特別設置了宗教燈區，多元色彩把寺廟熱鬧氣氛帶到愛河，2月11日元宵當天登場的是全台唯一萬人提燈大遊行，每天晚上還有愛河水上劇場燈光煙火秀，從大年初三開始陪伴大家直到元宵，歡迎民眾提早規劃年節行程，結伴到高雄賞燈過好年。

為了豐富高雄燈會藝術節，讓民眾留下深刻印象，今年首次規劃了「大港花火秀」，在西子灣及旗津長達1000米的防坡堤上施放高空煙火，將於1月30日(一)高雄燈會開幕當晚10點、2月4日(六)晚上10點及2月11日(六)萬人提燈大遊行晚上12點施放，邀請全國各地民眾到高雄欣賞台灣唯一結合山海河美景的「大港花火秀」。

煙火施放時間也特別設計，1月30日及2月4日以106年施放10分6秒；2月11日萬人提燈大遊行當晚，更以2017年概念，施放長達20分17秒的高空煙火。只要在高雄市區，皆可欣賞到絕美的花火綻放。

為因應煙火施放時大量湧入的人潮，並做好最佳的待客準備，局長曾姿雯今(20)日特別向本市觀光業者說明煙火施放資訊，讓業者提早設計最優惠的花火專案，推出給國內外遊客。

曾局長特別呼籲，要欣賞最棒的花火秀，可以在星光親水公園眺望西子灣與旗津雙堤煙火的全景，也可選擇飯店從較高的視野俯瞰花火映照高雄港的景緻，若要前往西子灣及旗津以更近的距離感受煙火的震撼，務必搭乘捷運至西子灣站，往西子灣觀景平台方向可轉乘付費接駁公車，往旗津方向可搭乘渡輪再步行至旗津海岸公園。

(中時)