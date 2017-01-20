張花冠拜會美國2大智庫 強調台美關係重要性

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嘉義縣長張花冠(右一)與「2049計畫研究所」阿米塔吉Richard Armitage(右二)會面。(嘉義縣政府提供)

美國總統川普就職前夕，嘉義縣長張花冠先後拜會美國重要智庫「傳統基金會」與「2049計畫研究所」，於會中強調亞太局勢是美國全球戰略布局重要的一環。

張花冠指出，傳統基金會有相當多共和黨籍政治人物出身於傳統基金會，或者卸任公職後在基金會服務，此次總統蔡英文與川普的熱線就是由傳統基金會的創辦人艾德溫‧佛訥(Edwin Feulner)牽線，而「2049計畫研究所」則是專門研究亞太地區的智庫，成員橫跨共和黨、民主黨與企業界人士，因此兩大智庫與亞太關係皆相當重要。

張花冠也表示，台美關係則是維繫亞太區域秩序穩定的基礎，因此台美關係是美國政府不能忽視的環節。

(中時)