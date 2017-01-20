神仙水偽裝成眼藥水 婚禮歌手販毒遭逮

警方查獲王嫌將神仙水偽裝成眼藥水、以糖果紙包裝的搖頭丸等大批毒品。(林郁平翻攝)

警方將王嫌及另名白姓共犯逮捕送辦。(林郁平翻攝)

曾在台中餐廳駐唱、擔任婚禮歌手的39歲王姓男子，涉嫌販毒遭北市南港警分局鎖定，經長期監控，將王嫌與另名25歲白姓共犯逮捕到案，查獲37包安非他命、40瓶神仙水與搖頭丸、奶茶包、電子磅秤、吸食器等大批證物。並赫然發現，王嫌竟用眼藥水瓶分裝神仙水、用糖果紙包裝搖頭丸等手法作為掩飾，以躲避警方的查緝。

警方調查，王嫌曾經參加過歌唱比賽、發過唱片，但都沒有紅過，平日在台中餐廳駐唱。王嫌到案後坦承，因生活壓力染上毒癮，但否認販毒。警方訊後，依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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(中時)