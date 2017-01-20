春安防護 三民二分局關懷街友 預防犯罪
日前三民二分局在三民區覆鼎金保安宮舉辦了街友活動，設置了就業諮詢、犯罪預防宣導等多種的攤位。
三民二分局以愛心與關懷為出發點，覆鼎金保安宮邀請周遭的社區居民、街友朋友們一同參與在保安宮所舉行的街友活動。其中，三民二分局鼎金派出所亦有在覆鼎金保安宮內設置犯罪預防宣導的攤位，由警員黃志豪與鼎金派出所的志工媽媽們所帶領，為民眾提供完整的防竊、防盜、反詐騙諮詢服務。
此外，鼎金派出所也提供一些宣導小品與吊飾給前來諮詢的民眾做紀念，往後只要有任何覺得是詐騙的問題，都可以撥打宣導小品上所標示的電話。不管是打給派出所或者是165，都會有專業人士提供正確的答案為你解惑。
透過與社會大眾互動的的方式，將犯罪預防的觀念深植於社會，進而達到犯罪預防效果。106年加強春節期間安全維護工作亦將開始，自106年1月19日22時起至2月2日24時止，為期15日，期以三大工作主軸：「治安平穩、交通順暢、服務熱心」使民眾安心過個好年。
(中時)
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