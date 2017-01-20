轉作友善農法 7旬老農：免驚啦
許多老一輩農夫不看好有機農法，認為不用肥料、農藥不可能，住大埤鄉的73歲蘇石川勇於改變，轉作友善農法的芥菜，他獲得最大肯定是小學生稱讚「報告，你煮的酸菜（芥菜）鴨太好吃了！」
12年前開始，蘇石川把1.2頃農地分成2種農法，6分地不噴農藥、施化肥，以友善農法種芥菜與水稻；6分地少用農藥（噴一至二次）、混合使用化肥與有機肥種水稻。
他表示，雖有機肥施得多，豆粕、麻油粕成本高，但產量也高很多，友善農法收成是慣行農法3倍，1分地收成稻米約1000斤，因怕賣不出去，維持6分地慣行農法種水稻，但農藥很少量。
蘇石川也以有機農法種芥菜，醃漬成低鹽酸菜，曾煮給偏遠小校孩子吃，小朋友吃完舉手說「報告，你煮的酸菜鴨太好吃了，跟我在外面吃的都不一樣！」
他還自製廚餘液肥，稀釋成600倍噴芥菜，長得特別肥美，醃漬的酸菜保留甜味。
他表示，轉作有機農法成本高，種多會怕賣不出去，酸菜這3、4年來已不擔心銷路，稻米直到1、2年來才全部賣光。
蘇石川鄰田有一塊3分地想嘗試轉作，但怕無銷售管道，「我告訴他不用擔心啦，我也是做了10幾年，還是成功啦！」蘇石川說，現在兒子已不用再幫他行銷，人家就主動來買。
(中時)
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