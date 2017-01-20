金宇彬2月3度抵台 暖身錄影催票房

金宇彬在《偷天對決》中飾演智囊團，神情帥氣。（官網）

金宇彬2月將抵台舉辦見面會。（和樣）

金宇彬2月將抵台舉辦見面會，近日特地錄製影片，為見面會門票開賣暖身，嘴甜直喊會更加油，「努力報答大家對我的愛，成為更好的人。」他將3度來台見粉絲，將於2月11日晚間6點在台北國際會議中心舉辦「SPOTLIGHT」見面會，門票於明（21日）下午1點在Ibon準時開賣。

金宇彬以模特兒身分出道，之後轉戰演戲，以韓劇《繼承者們》的「崔英道」一角走紅，去年演出韓劇《任意依戀》，與韓國女團「Miss A」成員秀智上演虐心戀；近來名字還出現在韓劇《孤獨又燦爛的神：鬼怪》，「地獄使者」被取名為「金宇彬」，展現高人氣。

他特地拍攝影片，向台灣粉絲喊話，先以中文「大家好，我是金宇彬」打招呼，並祝粉絲新年快樂。此外，他最近宣傳電影《偷天對決》（Master）」，電影已在台灣上映，希望大家多多支持。

(中時)