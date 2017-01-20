世盟菲分會紀念自由日 林松煥出席
世界自由民主聯盟（世盟）菲律賓分會今天以舉辦座談會方式紀念世界自由日，中華民國駐菲代表林松煥受邀參加。
每年1月23日是世界自由日，世盟菲分會今天以「獨立外交政策邁向合作與繁榮」為主題，提前在菲律賓國防學院舉辦座談會，由菲國安全專家班樂義（RommelBanlaoi）與前馬拉坎南宮通訊部長柯羅瑪（Herminio Coloma Jr.）主講。
在主辦單位的邀請下，中華民國駐菲代表林松煥偕同政務組、軍協組人員參加，僑胞吳民民、台灣退休將領陳良、台商廖明昭、李誠正等人也是現場貴賓。
林松煥與菲律賓國防學院院長艾斯提科（Roberto Estioko）、世盟菲分會會長魯伊斯（Fernando Ruiz Jr.）等人，在座談會開始之前也就台菲關係、民主發展與區域情勢等議題，交換意見。
魯伊斯提到，世盟的前身是中華民國、菲律賓以及南韓發起的「亞洲人民反共聯盟」，已故總統蔣介石曾於1949年7月訪菲，與菲律賓總統季里諾在碧瑤市會面。
他說，這個組織當初是為反共而成立，但現在的宗旨是促進民主與自由。1060120
(中央社)
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