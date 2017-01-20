學測戴智慧型手環 恐遭扣二級分

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106學年度學科能力測驗今天登場，嘉義考區有一名考生戴小米智慧型手環進場，恐遭扣二級分，但最終結果將交由大考中心論處。

學測首日，嘉義考區共有3890名考生應試，包含5名身障生、5名特殊考生。嘉義考區第一節國文考科，有一名男考生違規攜帶智慧型手環進場應試，違反試場規則，遭監考老師記錄違規。

負責嘉義考區試務的國立中正大學表示，這名男考生雖未在考試期間使用智慧型手環，但因違規隨身攜帶穿戴式裝置，恐遭扣二級分，不過最終結果將交由大考中心論處。

由於這是嘉義考區首次發生攜帶智慧型手環違規事件，中正大學特別提醒考生不要掉以輕心，因為攜帶式裝置也屬違規物品。

嘉義考區今天有3名考生在第一節國文考科申請補發准考證。第一節國文科缺考42人，第二節數學科缺考47人，第三節社會科缺考48人。

由於強烈冷氣團南下，嘉義地區氣溫驟降，不少考生今天上午配戴口罩應試，幾乎每間試場都可見到考生配戴口罩應試情形，直到中午太陽露臉、氣候回溫才脫下口罩及外套。1060120

(中央社)