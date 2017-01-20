春節大執法 桃園掃蕩人頭商號
(中央社記者邱俊欽桃園20日電）春節將屆，法務部行政執行署通令所屬各分署鎖定逃漏稅的「人頭商號公司」，桃園分署與警方今天合作掃蕩人頭公司，查扣不肖業者以「職業人頭」掛名營業，逃鉅額稅款未繳。
行政執行署桃園分署表示，部分不法業者為逃漏營業應繳納的營業稅及所得稅，在設立商號時，找來毫無財產的「職業人頭」掛名負責人，營業後對於應繳納的稅金置之不理，當欠下大筆稅金被追查執行時，實際負責人則逍遙法外。
桃園分署表示，脫法行為造成國家稅收鉅額損失，今天行動中除鎖定列管的「人頭商號公司」營業處所外，並扣押實際負責人營業財產。
桃園分署指出，桃園區一處卡啦OK店遭貼上封條後，李姓實際負責人立即趕到店內，繳清積欠的營業稅新台幣13萬多元，另外欠稅達310萬元的工程公司，旗下的大型拖吊車及貨車也遭查扣。
針對「人頭商號公司」義務人財產執行所查扣的拖吊車、貨車等物品，桃園分署表示，如果實際負責人不在近期繳清欠繳的稅款，將拍賣查扣物品。1060120
(中央社)
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