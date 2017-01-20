加強春節安全維護工作 三民二分局交通疏導

三民二分局警方在春節期間不打烊，進行交通疏導。（柯宗緯翻攝）

三民二分局轄區景點金獅湖風景區、國立科學工藝博物館為本市著名景點，尤其以金獅湖風景區因區內有保安宮、道德院等廟宇，於春節期間常吸引大量香客參拜走春，造成週邊道路交通雍塞，另科工館亦為外來觀光客必逛之地，故為順利疏導大量湧入的人、車潮。

三民二分局自1月27日至2月1日，先行協調金獅湖風景區管理處及科工館館方人員，協助派遣志工管制行車方向及停車場指示牌，提供遊客停車及行車指引，另分局亦於本轄民族路、九如路、鼎力路、鼎金後路、金鼎路等路段規劃交通疏導警力實施交通疏導工作。

三民二分局代理分局長、警政監陳德源表示，106年加強春節期間安全維護工作，本分局內外勤各級同仁，將全數投入春節連續假期各重要景點及易壅塞路段交通疏導工作，連續假期期間亦會派員每日不定時連線警察廣播電臺，回報轄區景點最新路況予用路人知悉，屆時亦請用路人配合警察的疏導管制作為，共同維護優良的行車環境。

(中時)