相準有機市場潛力 雲縣府打造24公頃有機專區

雲林縣府打造的溝壩有機農業園區啟用，5分地的量產區被搶租一空。（周麗蘭攝）

雲林縣府籌設多年的「溝壩有機農業園區」終於啟用，總面積24公頃，分為量產區與試量產區，兼具生產與示範性質，共36名農友進駐。雲林縣府強調，推動有機農業不容易，有機市場潛力無窮，雲縣是玩真的。

縣府農業處開設有機專班的結業學員已超過千人，不過有機農田維持在280公頃至311公頃，零星分布在各鄉鎮，產能低也易受臨田農藥汙染，品質不易掌控。

李進勇上任後鼓勵農民轉作，2015年向台糖承租斗六溝壩農場24公頃，整地打造有機農業園區，切割成32塊5分地的量產區（含8塊設施農業基地），以及16塊1分地至2分地的試量產區。

園區開發完成後縣府公開招租，有意承租者70多人，經公開抽籤，5分地的量產區最早被抽光（3年租金承租3萬8000元）；試量產區的承租意願反而較不熱烈，最後共36名農友進駐，將種芋頭、蔬菜、水稻、雜糧等。

李進勇表示，雲林縣有機農業起步晚、面積小，成立溝壩有機園區的意義是雲林有機農業要持續走下去，希望有朝一日達到全縣可耕農地1%約900公頃目標。

農業處長張世忠強調，溝壩有機園區並非實驗農場，是兼具觀摩與量產的園區，希望區內耕作者有新陳代謝，成功者出去拓展版圖，新血農夫能來觀摩學習，因此24塊露天栽培區，3年後要有一半承租者換新血，一半留下傳承交流。

張世忠表示，今年6都的國中小每週將吃一到兩次有機營養午餐，有機農業市場前景看好，溝壩有機園區若營運良好，將再規劃褒忠鄉龍岩農場1600公頃納為有機農業園區，打造為全國有機農業典範基地。

(中時)