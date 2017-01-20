金門風災殘木枯枝，蛻變金雞迎新春

金門縣林務所利用風災殘木枯枝，營造金雞迎春的歡樂新氣象。（李金生攝）

金門林務所以「五福臨門」的概念，用心營造新春歡樂氣氛。（李金生攝）

金雞迎曉春，金門到處花團錦簇。（李金生攝）

「莫蘭蒂」災後的殘木枯枝，展現蛻變、重生的新活力。（李金生攝）

運用殘木打造的金雞，造型各異其趣。（李金生攝）

紅燈籠搭配災損殘木，呈現邁向新生的金門精神。（李金生攝）

全島選定十八處景點和路口，營造金雞迎春的喜慶意象。（李金生攝）

金門林務所的森林遊樂區是新春遊憩熱點之一。（李金生攝）

去年中秋節「莫蘭蒂」侵襲金門，17級強風颳損500萬株林木。縣林務所以殘木枯枝在全島18處景點和路口，營造金雞迎新春的歡樂氣氛，並注入五福臨門的主題概念，期待以蛻變、重生的「莫蘭蒂精神」，再創金門美麗新氣象。

縣林務所指出，「莫蘭蒂」颱風挾金門百年僅見的破表強風肆虐金門，留下滿目瘡痍的殘破景象，但金門軍民發揮「同島一命」精神，通力合作重整家園，救災工作圓滿告一段落。

陳福海縣長將今年定為縣政行動年，該所也以「富貴吉祥創新機」做為今年迎新春的主題，希望走過狂風暴雨的金門，在新的一年展現蛻變、重生的新活力。

葉媚媚所長指出，為讓金門鄉親和觀光客有全新的感受和體驗，今年迎春主軸定調為「五福臨門」──「祝福、惜福、祈福、造福、幸福」，特別利用災後的殘木枯枝，以環保再生概念，透過裝置藝術展現新生命和新契機。

該所選定全島18處景點和路口，包括縣府門口、尚義機場與金城東門圓環、和平紀念廣場及烈嶼鄉八達樓子等地，打造金雞迎春的喜慶意象，同時搭配萌發新葉的祈福樹與紅燈籠，呈現象徵揮別過去、邁向新生的金門精神。

(中時)