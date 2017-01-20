蘆洲警大跳金雞舞 送暖樂山院生

蘆洲警分局警員們戴上精心設計的雞造型頭飾，以詼諧逗趣的舞蹈表演，進行防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防宣導活動。（譚宇哲翻攝）

警民一家親！蘆洲警分局警員除了平日維護轄區治安，也趁著歲末寒冬之際，前往八里樂山教養院進行公益宣導，警員們戴上精心設計的雞造型頭飾，以詼諧逗趣的舞蹈表演，進行防竊、防搶、反詐騙等犯罪預防宣導活動，逗得院生哈哈大笑，也藉此關懷院生，拉近警民距離。

蘆洲警分局表示，警察的任務即是為民服務，要具備服務熱忱與感動人心的能力，透過平常所受理的竊盜、詐騙案，將常見的詐騙類型、居家防竊不足的弱點，以及易成為搶匪鎖定的特徵等，思索如何簡單易懂的呈現，此次透過熱情的舞蹈表演與樂山院生同樂，盼能藉此帶來些許歡樂，為院生內心注入暖流。

(中時)