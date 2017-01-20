傳楊國強遭查帳 國安局：純屬虛構

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媒體報導前國安局長楊國強遭下屬查帳，國安局今天表示，報導內容純屬虛構，毫無事實根據，影響國安局聲譽，國安局深表遺憾。

周刊報導，日前楊國強向一名好友透露，他現在遭到國安局查帳，清查他在國安局長任內所有帳目。

國安局澄清表示，報導內容純屬虛構，毫無事實根據，混淆社會視聽，影響國安局聲譽，國安局深表遺憾。1060120

(中央社)