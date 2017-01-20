台鐵：春節列車如期開 保證站不留人

交通部長和台鐵企業工會召開記者會，成熟的工會不會以旅客權益作威脅，過年期間站不留人，也透露調查後依法休假員工是少數，估計不到10人。

台鐵產業工會日前宣布將在春節除夕到初三將發起合法休假，預估有近千人響應，恐拉長列車班距，讓許多旅客憂心過年返鄉路迢迢。

對此，交通部長賀陳旦、台鐵局長鹿潔身和台鐵企業工會理事長張文正今天聯合召開記者會，台鐵局長鹿潔身表示，已經和員工達成共識，春節期間的列車會如期開行，保證站不留人，讓每個民眾回家過好年。

交通部長賀陳旦表示，成熟的工會將理性協商，不會把旅客權益當作威脅手段，呼籲媒體不要因為少數人權益優先而大放報導，應該多呈現光明面。

台鐵企業工會理事長張文政也說，深入了解過休假人數沒有千人，目前參與連署約有100人，還有很多不是輪班的員工，因此真正會依法休假的不到10人，呼籲民眾不要擔心。

「我們才是真正有罷工實力的工會」，張文正強調，春節是國人最重要的年節假日，不希望旅客誤解訴求，工會成員會在合理合法情況下爭取權益。

台鐵強調，今年春節疏運台鐵局因應旅客需求，傾全力將再加開24列加班車，加掛10節車廂，總加開班次達373列次，加掛車廂達1502輛，整體運能較平日增加14.1%，以期順利協助民眾返鄉及出遊過好年。1060120

(中央社)