器捐人數少 健保署獎勵活體捐腎
健保署長李伯璋今天表示，台灣洗腎人口多，雖可換腎，但器捐人數少，活體移植成新希望。今年希望鼓勵醫院推腎臟活體移植，給患者一個希望。
根據器官捐贈移植登錄中心統計，民國105年全台大愛器捐與器官移植人數雙雙創新高，大愛捐贈人數從104年的264人增加到290人，受惠人數則從947人增為1044人。
衛生福利部中央健康保險署長李伯璋受訪時表示，台灣洗腎人口多，醫療成本占比大，加上慢性肝炎患者，每年都花掉健保很多錢且患者洗腎生活品質也不好。健保署推動器捐，但捐贈人數仍受限，有另闢活體移植的空間。
李伯璋說，健保署為了鼓勵活體腎臟移植，今年起針對醫療團隊照顧尚未邁入洗腎階段的末期腎臟病患者，只要成功說服患者換腎，並接受親屬活體腎臟移植，醫護團隊就可獲獎勵金約新台幣5萬元。
他表示，大愛器捐者以捐眼角膜最多，但捐肝、捐腎較少，患者都要等很久。需要肝臟移植的病人，根本沒辦法等，親屬就會想活體捐，希望救家人一命；但腎臟病患者就會選擇洗腎，活體捐贈者明顯較少。
器捐中心約略統計，104年肝臟活體捐贈移植案例有505人，105年有373人；但活體腎臟移植個案分別僅有103人及106人。
李伯璋表示，腎臟活體捐贈其實風險很小，只要術前經過完整評估，親屬的2顆腎臟功能健全良好，就可以考慮捐贈，術後也不會受影響。活體捐贈也僅限於親人，不會有倫理上的疑慮。1060120
(中央社)
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