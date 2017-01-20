白家綺低胸揮毫 胡瓜春聯首寫旺
歌唱節目「台灣那麼旺Taiwan No.1」主持人胡瓜、白家綺揮毫寫春聯，穿露肩低胸禮服的白家綺寫「幸福來了」，胡瓜直呼沒寫過春聯，最後寫個「旺」字。
民視「台灣那麼旺Taiwan No.1」農曆年前錄影，胡瓜、白家綺率領參賽者揮毫寫春聯，期許節目2017年收視繼續高升，藝人們工作源源不絕。
胡瓜直喊根本沒寫過春聯，但他還是站穩馬步，在春聯加個「旺」字，代表節目旺旺旺；白家綺則寫下「幸福來了」，藝人們也一人寫一字代表新年新希望，錄影現場充滿過年氣氛。
參賽藝人王建復帶來扯鈴演出，首次表演扯鈴，還要準備歌唱，讓他一度很緊張，為了能有完美演出拚命練習，手還被扯鈴線割傷，王建復坦言傷口癒合中，但會留下疤痕，自嘲算是壓力下的甜蜜果實，「如果想要遮疤痕，只能把自己曬黑囉」。
面臨淘汰危機的參賽藝人羅平帶來打鼓表演，再加上打擊水面動作，演出時出現一波波水花，全場看得目不轉睛，連評審林隆璇都大讚演出有國際級水準。
衛冕者、歌手楊蒨時談起在臉書（facebook）直播邊哭邊唱時，再度淚灑舞台，坦言很用心準備比賽，看到每位參賽者都好厲害，也看見自己進步，就讓她有感而發；不過，愛哭的她希望大家忘記那一段，直呼再看一次真的覺得很糗。1060120
(中央社)
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