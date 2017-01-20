年金改革會議集遊 周邊捷運站出口關閉

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台北捷運公司今天說，為配合「年金改革會議」集會活動，當天自營運時間起，暫時關閉小南門站、中正紀念堂站和台大醫院站部分出口；公運處表示，53線公車改道，32個站位取消。

北捷表示，配合台北市警察局22日執行總統府「年金改革會議」集會活動，捷運當天自營運時間起，暫時關閉小南門站3號、4號及中正紀念堂站7號出口；同時關閉台大醫院站1號及4號出口往228和平公園方向鐵門，至於管制結束時間，將依警方通知辦理。

北捷提醒旅客，管制期間小南門站、中正紀念堂站其他出入口均正常開放使用；台大醫院站1號及4號出口往公園路方向可正常通行，其他出入口也正常開放使用，已透過網站、月台旅客資訊顯示器、相關車站張貼公告提醒民眾相關配合管制措施。

台北市公共運輸處表示，配合「年金改革國是會議」集會遊行，中華路以東、中山南路以西；衡陽路、襄陽路、常德街以南；羅斯福路以西、南海路(不含)以北；愛國西路以北、博愛路以東等道路交通管制。

公運處說，公車路線將配合調整行駛動線，預估有53線公車改道，共32個站位取消，並視現場實際管制時間提前或延後，請民眾至鄰近站位候車。

公運處呼籲，民眾可多利用鄰近的捷運車站搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。1060120

(中央社)