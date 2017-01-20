2年後續當球員？彭政閔：看狀況而定
中華職棒「人氣王」中信兄弟彭政閔，新合約終於在20日塵埃落定，對於6年新約打完前兩年想繼續當球員還是轉任教練？他說：「會看當時狀況而定，畢竟這是兩年後的事，而且也有年紀了。」
彭政閔的新約前2年為球員，後4年為教練約，不過打完前2年後，會評估是否延續棒球生涯繼續打球。
彭政閔20日未表明2年後希望繼續打球還是轉任教練，只表示屆時再作評估，也感謝球團願意在2年後給他延續球員生涯的機會。語意希望新約第3年可繼續打球。
是否滿意新約？彭政閔並未直接回答，只說：「會盡力作好接下來的工作(春訓)，把最好的表現在球場上，沒有其他想法。」
(中時電子報)
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