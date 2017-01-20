「梅子粉」助興 男女毒蟲新寵
毒品推陳出新又一品，但難逃警網。警政署全國同步「加強重要節日安全維護」首日，嘉義市刑大有斬獲，破獲4人販毒集團，起獲百餘公克海洛因市價約50萬元，另有宣稱可助性的成分不明毒品「梅子粉」。
嘉義市警方長期跟監蒐證，昨天持30餘張搜索票兵分多路，在嘉義縣、市多處破獲曾姓藥頭組成的販毒集團，查扣海洛因100多公克、安非他命50多公克、新興毒品「梅子粉」1小包及電子磅秤、注射針筒、手機及點鈔機等販毒工具。
警方表示，在林姓女藥頭的房間內，查獲1包粉紅色「梅子粉」，林女供稱「施用後與男生逗陣會很興奮」，這款梅子粉新興毒品成分不明，將送化驗以進一步釐清案情，並追查來源，提醒民眾勿食用來路不明的梅子粉。
警方表示，藥頭藏匿毒品花招五花八門，在曾姓藥頭所租賃的套房內搜索了近半小時，均無所獲，曾姓藥頭矢口否認吃毒、藏毒，險些被矇混了，後來無意間打開一罐名牌咖啡飲料罐偽裝的整人玩具，起獲數包安非他命毒品，曾姓藥頭臉色大變，鬆口坦承涉案。
警方將曾、林姓藥頭等4嫌依違反毒品危害防制條例偵辦，並持續擴大追查多名藥腳。
(中時)
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