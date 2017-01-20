UBA Girls運動正妹 3月決賽登台秀

UBA Girls共11位運動正妹脫穎而出。(大專體總提供)

輔大龍舟隊選手李日。(大專體總提供)

UBA Girls入選名單正式出爐，歷經1個月，近30名參賽選手中，共有來自台大、輔仁、世新等校的運動正妹11人脫穎而出，其中更不乏壘球、龍舟、排球等項目選手，熱舞社也不在少數。11位UBA Girls將於3月UBA決賽階段，與藝人林明溱一同登台演出。

UBA Girls徵選分面試和網路票選兩階段，輔大龍舟隊選手的李日，高中畢業於華藝表演藝術科，唱跳功力兼具，舞蹈風格類似安室奈美惠，輕鬆隨意之間卻又散發魅力韻味。

UBA Girls Avis。(大專體總提供)

就讀台大分子比病所的郭睿佳，過去有多次戲劇演出經驗，身為排球員的她，身材比例高挑，靠著舞蹈表演擄獲評審目光。曾參與MOMO電視台選拔的世新楊筑亘，以及康輔社出身的南台科大陳盈竹，他們靠著生動活潑的表情，以及充滿活力的舞蹈動作，獲得評審一致讚賞。

大專體總UBA Girls選拔，主要參考美國NCAA各校啦啦隊加油，盼藉由大會專屬啦啦隊暖場，炒熱UBA 30週年決賽現場氣氛，啦啦隊成員本身要對運動賽事熱情成為必備條件。

11位入選者將從農曆年後，開始接受密集的舞蹈、彩妝和儀態訓練。3月17至19號UBA決賽階段，他們將和活動代言人林明溱一起獻上舞蹈演出。

(中時電子報)