每日一獨家部長？ 林聰賢臉書自我調侃

宜蘭縣長林聰賢在臉抒發文，自我調侃並否認出任衛福部長的新傳聞。（簡榮輝翻攝）

宜蘭縣長即將入閣傳聞自去年開始未曾間斷過，已陸續被各家媒體獨家賦予內政部、農委會、交通部、勞動部等職位，甚至連衛福部長都出爐了。林聰賢今(20日)傍晚臉書發文自嘲，並且澄清「沒有聽聞，更沒有接獲徵詢。」

地方盛傳，林聰賢任期過半後就會入閣擔任重要職位，去年議會期間還被縣議員於議場內公開力薦由副縣長吳澤成來代理縣長，儘管林聰賢回答「這是假設性的建議」，入閣傳聞反而甚囂塵上。

連日來，各家媒體不斷臆測林聰賢可能接任的內閣職務，令林聰賢每天都成為鎂光燈與麥克風追逐焦點。林聰賢昨為警察局毒品查緝專案組揭牌時，也被問及「是否接任勞動部長？」時，當時就自嘲地說「好像我到哪裡都適合喔？」，當晚馬上又傳出接任衛福部長的獨家說法。

為此，林聰賢於今傍晚特別在臉書發文，他指出，以往歡樂宜蘭年的宣傳，都是自己追著媒體，最近卻是被媒體追著跑。問的不是歡樂宜蘭年、北宜直鐵、聖母醫院老人醫療大樓落成、傳藝中心重新開幕或南山高麗菜愛心勸募，反而是這幾天的各種部會「獨家」消息。

林聰賢於文中除了自嘲，也提及最新的衛福部消息，指出醫界及社福界似乎比自己還緊張，感謝大家的關愛，透過臉書說明「沒有聽說，更沒有接獲徵詢。」否認接任衛福部長傳聞。

林聰賢更引用幕僚的話來自我調侃「應該沒有身材圓圓胖胖的部長吧…廠廠~」文末還刻意使用網路鄉民的流行用詞。

(中時)