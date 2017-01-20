爵士女伶助陣 池石鎮驚豔重現〈你最珍貴〉
韓國超人氣綜藝節目《RUNNING MAN》成員之一的「王鼻子哥」池石鎮除了主持和出演節目之外，如今再展雄心，與香港爵士女伶胡琳重現經典對唱情歌〈你最珍貴〉，專業表現令人驚艷，新歌MV 20日公開，數位音源也將同步在台發行。
池石鎮非常喜愛中文歌曲，先前曾在粉絲見面會時獻唱過〈童話〉，中文發音標準到全場驚呼連連。已是綜藝大哥的池石鎮，在韓國演藝圈闖盪25年，喜歡唱歌的他，也曾在KBS每日劇《貓來了》當中獻唱主題曲〈說愛你這句話〉，隔年也發行過首支中文單曲〈髮卡〉，標準中文發音讓人感受到他的堅持與專業。
此次透過唱片公司牽線，池石鎮與香港中生代代表爵士女伶胡琳，一同攜手演唱張學友與高慧君的經典對唱情歌〈你最珍貴〉，以輕柔R&B曲風打造2017年清新自然純愛版，作為給粉絲們的新年賀禮。
儘管行程忙碌，池石鎮還為新歌特別多次飛到香港錄音、拍攝MV展現十足誠意，雖然胡琳笑稱自己只會三句韓語，但是音樂無國界，兩人的默契可謂是相當十足。〈你最珍貴〉MV 20日首播，數位音源同步在台發行。
(中時)
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