新北市府人事調整 黃志雄接顧問

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新北市政府今天發布人事調整，前立法委員黃志雄接任市府顧問，並擔任體育事務委員會、青年事務委員會執行秘書；另新北果菜公司總經理，將由前板橋區長江惠貞出任。

市府表示，黃志雄為傑出跆拳道國手，曾獲得2004年雅典奧運跆拳道銀牌，並獲選十大傑出青年，擔任立委期間，長期關注教育文化事務。江惠貞曾任立法委員，並擔任板橋市長、區長，任內大力推動板橋果菜批發市場的興建。

相關人事調整，包括城鄉發展局長邱敬斌升任市府副秘書長；原副秘書長柳宏典接任城鄉發展局長；教育局長龔雅雯轉任市府參事，教育局長由市府顧問林奕華接任。1060120

(中央社)