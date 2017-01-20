大學學測社會科 學生：比模擬考簡單
大學學測第1天第3科考科為社會，多數學生認為試題不難，但部分試題需融會貫通地理與歷史，總體來說，較校內模擬考簡單。
民國106學年度大學學科能力測驗第1天第3考科為社會，共計72題選擇題包含歷史、地理、公民。國立暨南國際大學附屬高中學生邱雅彙說，她就讀自然組，今年社會科作答感覺「難」，但整體來說，仍較校內模擬考題簡單，試卷其中一題測驗古代帝國的分布地理位置，這題感覺「最有印象」，且不確定是否回答正確。
暨大附中社會組學生蘇英淑說，社會科考題靈活，需融會貫通「地理」與「歷史」，若單純死背書本，可能較難作答，例如其中一題測驗帝國的分布地理位置，就需融會歷史與地理，總體來說，較校內模擬考簡單。
南投縣私立普台高中李姓男學生說，他就讀自然組，但今年的社會科不難作答，比校內模擬考簡單，有自信可答對8、9成題目；南投高中陳姓女學生說，作答社會科試卷感覺「普通」，難易度中等。1060120
(中央社)
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