印尼部長：川普務實有助美印尼關係

川普即將就任美國總統，印尼海洋事務統籌部長盧胡特表示，川普是務實主義者，加上從商的背景，有助印尼與美國交往。

盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）在新加坡海峽時報（The Straits Times）的投書中指出，相對於甫卸任的前美國總統歐巴馬「意識型態」式的外交政策造成各國間的差異加劇，川普則是一個務實主義者，他很可能採行「非意識型態」和「非對抗性」的方法來處理多變的政治事務。

盧胡特與印尼總統佐科威相當親近，兩人在從政前都有經商的背景。盧胡特先前擔任印尼政治、法律與安全事務統籌部長，在印尼外交政策制訂上扮演重要的角色，其中也包括印尼政府如何面對南海爭議的政策。

盧胡特指出，川普的經商背景能夠讓他在與各國打交道時，在不用評斷對方政治立場的前提下，與各國達成協議。

他表示，這種方式將有利於印尼，也能讓美國與印尼互補。且川普誓言消滅恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）也對印尼有利。在過去一年半以來，印尼至少有8起恐攻陰謀是受到IS的影響。

盧胡特表示，佐科威和川普一樣都是政治「局外人」出身，都被貼上「民粹主義者」（populist）的標籤，兩人都是憑藉勇氣崛起掌權的人。

不過，由於印尼是穆斯林大國，川普先前在競選期間表示要「全面禁止」穆斯林入境美國，直到搞清楚加州恐攻案凸顯的問題到底有多嚴重為止。此番言論引發印尼民眾不滿。對此，盧胡特沒有多加評論。1060120

(中央社)