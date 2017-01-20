男童成績退步遭打傷 家長怒告安親班

台南市1名就讀國小二年級的男童疑似在安親班的成績退步，被安親班老師體罰到身上多處瘀傷。男童家長認為安親班處理態度不佳，昨晚向警方報案提告。

這起男童遭體罰事件，昨晚由男童母親的友人發文，並把男童腿部多處瘀青的照片上傳到臉書社團爆料公社，引發不少網友回應討論。

文章中指出，小朋友放學後至補習安親班，補習班進行學期總懲處，因小朋友從90幾分退步至70幾分學習態度不佳，被補習班老師說用愛的小手，雙手小腿腳底總共打120下。當天家長委託朋友接小朋友回家，沒有任何老師主任告知家長有打小孩，小孩也不敢說，直到媽媽幫小朋友洗澡才發現。

文章中指出，家長問小朋友有沒有哭，小朋友說不敢哭，因為哭一聲再加一下。昨天家長去補習班了解、接小孩驗傷，站櫃台的阿嬤還說又沒什麼，大驚小怪。

男童家長昨天已到派出所報案提告，警方隨後也請相關的補習班師長到警所製作筆錄。業者向警方表示，先前有經過家長同意可處罰學生；而且當天沒有打120下那麼多，應該只有60下。1060120

(中央社)