男童成績退步遭打傷 家長怒告安親班
台南市1名就讀國小二年級的男童疑似在安親班的成績退步，被安親班老師體罰到身上多處瘀傷。男童家長認為安親班處理態度不佳，昨晚向警方報案提告。
這起男童遭體罰事件，昨晚由男童母親的友人發文，並把男童腿部多處瘀青的照片上傳到臉書社團爆料公社，引發不少網友回應討論。
文章中指出，小朋友放學後至補習安親班，補習班進行學期總懲處，因小朋友從90幾分退步至70幾分學習態度不佳，被補習班老師說用愛的小手，雙手小腿腳底總共打120下。當天家長委託朋友接小朋友回家，沒有任何老師主任告知家長有打小孩，小孩也不敢說，直到媽媽幫小朋友洗澡才發現。
文章中指出，家長問小朋友有沒有哭，小朋友說不敢哭，因為哭一聲再加一下。昨天家長去補習班了解、接小孩驗傷，站櫃台的阿嬤還說又沒什麼，大驚小怪。
男童家長昨天已到派出所報案提告，警方隨後也請相關的補習班師長到警所製作筆錄。業者向警方表示，先前有經過家長同意可處罰學生；而且當天沒有打120下那麼多，應該只有60下。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。