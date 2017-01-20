川普將就任 準第一千金籲國人給他機會
美國陷入嚴重分裂之際，川普今天準備就任總統，即將成為第一千金的伊凡卡（Ivanka）請求美國人給他的父親一個機會。
法新社報導，川普就職典禮前一晚在美國廣播公司新聞網（ABC News）播出的專訪中，兼具商場女強人與3個子女母親身分的伊凡卡也坦承，會敦促她的父親減少一些引發爭議的推文。
隨著她準備搬往華盛頓，35歲的伊凡卡說：「家父是令人難以置信的統合者。對每位批評者，我會說給他時間。讓他進去辦公室。讓他證明你是錯的。」
上萬抗議人士擔心即將走馬上任的共和黨政府將使人民權利倒退，預計明天將在全美遊行示威，被問到她要對這些人說什麼時，她回答：「我說，給我父親一個機會。」
外界均知伊凡卡能讓川普平靜下來，她表示，在提到會給他的推特發文何種回應時，她說，她給她的父親「我的回應，懇求或其他方面的」。她另指出，「當然，有時我叫他不要發」。
由於她的繼母梅蘭妮亞（Melania）留在紐約，陪現年10歲的愛子巴隆（Barron）直到至少完成本學年度學業，她也設法澄清媒體對於她將變成實質第一夫人的揣測。
伊凡卡指出：「有一個第一夫人，梅蘭妮亞將是令人難以相信的第一夫人。我以她為榮。她是聰慧、溫暖、關懷他人及很出色的人。」
詢及是否會稱父親為總統先生，伊凡卡回說：「他始終是我的老爸。」（譯者：中央社徐崇哲）1060120
(中央社)
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