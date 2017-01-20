學測首例 監試師未收試題遭考生攜出

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今天是學測首日，網路流傳有監考老師未回收試題，考生將試題本攜出試場，大考中心證實此事，但問題出在老師，學生不會扣分，未來會加強監試人員訓練。

今天是大學學測第1天，網路流傳早上第1節國文科後，有監考老師未依規定回收試題，考生就將試題本攜出，還拍照貼上網證明。

大學入學考試中心副主任沈青嵩證實此事，某試場有2位監考老師未依規定將試題回收，造成10多份試題本被學生帶走，發現後已將試題全收回。

根據試場規則，考生若將答案卷、卡或試題本攜出試場外者，扣減該科全部成績，沈青嵩表示，這次問題出在老師，所以學生不會被扣分，由於這次是考試結束後才發生，而試題在考試結束後也會放到網站上，因此不影響考試公平性。

沈青嵩指出，學測舉辦這麼久以來，首次出現這種狀況，他也覺得不可思議，大考中心將會要求負責試務的學校，不再讓這2位老師來監考，未來也會再加強監試人員的訓練。1060120

(中央社)