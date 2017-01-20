學測首例 監試師未收試題遭考生攜出
今天是學測首日，網路流傳有監考老師未回收試題，考生將試題本攜出試場，大考中心證實此事，但問題出在老師，學生不會扣分，未來會加強監試人員訓練。
今天是大學學測第1天，網路流傳早上第1節國文科後，有監考老師未依規定回收試題，考生就將試題本攜出，還拍照貼上網證明。
大學入學考試中心副主任沈青嵩證實此事，某試場有2位監考老師未依規定將試題回收，造成10多份試題本被學生帶走，發現後已將試題全收回。
根據試場規則，考生若將答案卷、卡或試題本攜出試場外者，扣減該科全部成績，沈青嵩表示，這次問題出在老師，所以學生不會被扣分，由於這次是考試結束後才發生，而試題在考試結束後也會放到網站上，因此不影響考試公平性。
沈青嵩指出，學測舉辦這麼久以來，首次出現這種狀況，他也覺得不可思議，大考中心將會要求負責試務的學校，不再讓這2位老師來監考，未來也會再加強監試人員的訓練。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。