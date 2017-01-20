鎖定人頭公司 行政執行署決心追稅

法務部行政執行署今天表示，人頭公司行號欠稅案件氾濫，造成社會不公不義，為實現公平正義，近日強力執行這類案件，以匡正社會上非常態之人頭文化，落實公權力。

行政執行署指出，實際經營公司行號者，常有借用他人名義登記為負責人，自己卻隱身幕後操控，一旦經營不善，或滯欠稅款，即擺爛、躲藏，而名義負責人以公司行號非其實際經營，一概不管，造成追稅困難。

行政執行署所屬各分署針對現仍營業中的人頭公司行號欠稅案件，積極調查義務人可供執行的財產，運用法律所賦予的各種執行方法，例如查封拍賣財產、限制出境、聲請拘提管收等強制手段，強力執行，促使繳清稅款。

行政執行署指出，借名給他人登記為公司行號的負責人，無論是否參與經營，只要是法律上的負責人，公司行號欠稅時，即應負責繳納，如一昧規避，將有可能被限制出境，故絕對不要借名給他人登記為公司行號的人頭負責人。

行政執行署將持續強化執行人頭公司行號欠稅案件，絕不輕縱，以確保國家租稅債權的實現，使社會大眾充分感受政府貫徹公權力的執法決心。1060120

(中央社)